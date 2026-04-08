Einfamilienhaus in Hamburg brennt – Kind aus Flammen gerettet

In Billstedt musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu einem dramatischen Einsatz ausrücken. Aus den Fenstern eines Einfamilienhauses schlugen Flammen – ein Kind musste gerettet werden.

Laut einem Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 16.15 Uhr zur Straße „Zwischen den Hecken“ gerufen. Anwohner hatten dort einen Brand in einem der Häuser gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, loderten bereits Flammen aus den Fenstern im Erdgeschoss und im Obergeschoss.

Kind mit Rauchvergiftung gerettet

Ein 12-jähriger Junge konnte gerettet werden. Er hatte eine Rauchvergiftung erlitten und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Auch ein Hund wurde aus den Flammen gerettet. Wegen der schnellen Brandausbreitung mussten die Feuerwehrkräfte mit mehreren Strahlrohren und sogar über eine Drehleiter massive Löschmaßnahmen durchführen.

Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Kriminalpolizei wird den Brandort später aufsuchen, um die Ursache des Feuers zu ermitteln.