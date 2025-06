Glücksspielautomat geht in Flammen auf: Kneipe brennt

Feuer in der Kneipe! Ein Glücksspielautomat in der „Pina Bar“ an der Haldesdorfer Straße (Ecke Bramfelder Chaussee) hatte in der Nacht zum Donnerstag Feuer gefangen. Die Flammen schlugen auf die gesamte Bramfelder Kneipe über.

Gegen 2.20 Uhr ging bei der Feuerwehr der Notruf ein: Eine Kneipe in Bramfeld brannte. Der Anrufer meldete außerdem, dass sich noch Leute in dem brennenden Lokal befinden sollten.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten sofort aus. Doch beim Eintreffen hatten sich bereits alle Anwohner und Gäste in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand.

Schäden an angrenzendem Gebäude

Wie die Feuerwehr feststellte, war in einem hinteren Zimmer ein Glücksspielautomat in Flammen aufgegangen. Das Feuer hatte auf den Rest der Bar übergegriffen. Auch ein angrenzendes Gebäude wurde laut Polizei in Mitleidenschaft gezogen. Die konkrete Brandursache ist den Behörden bisher nicht bekannt.

Während der Löscharbeiten, die bis 4 Uhr andauerten, wurde die Bramfelder Chaussee gesperrt. Mittlerweile ist sie wieder befahrbar. Der Brandort, so die Polizei, wurde vorerst beschlagnahmt.