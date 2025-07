Flammen in Dachwohnung – Feuerwehrmann verletzt

Großeinsatz der Feuerwehr am Samstagnachmittag in Lurup: In einer Dachwohnung war ein Brand ausgebrochen. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt.

Der Notruf ging gegen 17.30 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete Qualm aus dem Dach eines Wohnhauses an der Luruper Hauptstraße. Als der Löschzug der Feuerwache Osdorf am Einsatzort eintraf, sollen bereits Flammen aus einer Dachwohnung erkennbar gewesen sein.

Rund 40 Retter im Einsatz – Feuerwehrmann verletzt

Daraufhin wurde Verstärkung angefordert, weitere Löschzüge rückten an. Rund 40 Retter waren im Einsatz und hatten den Brand nach gut 40 Minuten unter Kontrolle.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt die Ursache des Feuers.