Flammen auf Hausboot in Hamburg – zwei Verletzte

In Moorfleet ist es am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen, der die Retter vor Probleme stellte. Auf einem Wohnboot war ein Brand ausgebrochen, zwei Menschen wurden verletzt. Um das Feuer löschen zu können, mussten die Feuerwehrleute zunächst mehrere Meter Schlauch verlegen.

Zum Brandausbruch kam es laut Feuerwehr gegen 17.35 Uhr am Holzhafenufer. Auf einem ausgedienten Kutter, der als Wohnboot genutzt wird, war bei Schweißarbeiten ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen fraßen sich durch die Kajüte.

Zwei Personen bei eigenen Löschversuchen verletzt

Beim Versuch, den Brand zu löschen, verletzten sich zwei Personen auf dem Boot leicht. Die alarmierte Feuerwehr war nach wenigen Minuten vor Ort, musste aber zunächst eine längere Strecke Schlauch verlegen, um mit der Brandbekämpfung beginnen zu können.

Das könnte Sie auch interessieren: Meterhohe Flammen: Hamburger Hotel brennt lichterloh

Die Polizei ermittelt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten die Beamten bisher keine Angaben machen. Rund 20 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.