Großeinsatz an Hamburger Uni: Flammen auf Dach – Evakuierung

An der Technischen Universität Hamburg (TUHH) ist am Dienstagmittag ein Brand auf dem Dach ausgebrochen. Das Gebäude wurde geräumt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.50 Uhr zur Eißendorfer Straße gerufen. Vor Ort entdeckten sie ein Feuer im Dachbereich des Gebäudes, woraufhin die zweite Alarmstufe ausgelöst wurde.

Derzeit sind mehrere Löschzüge mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Universität wurde vorsorglich geräumt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, sind auch die Höhenretter im Einsatz, weil Teile des Daches aufgenommen werden müssen, um Glutnester zu erreichen. Verletzte habe es zum Glück nicht gegeben.