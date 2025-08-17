Flammen an Hamburger Einrichtung: Großeinsatz mitten in der Nacht

In der Nacht zu Sonntag ist es in Lohbrügge zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Im Eingangsbereich einer Sozialeinrichtung war Unrat in Brand gesetzt worden. Das Feuer fraß sich in das Dach.

Laut Feuerwehr wurde gegen 2 Uhr Feuerschein vor dem Haus Brügge des Vereins Sprungbrett e. V. gemeldet. Als der erste Löschzug eintraf, loderten bereits meterhohe Flammen im Eingangsbereich, die kurz darauf Teile des Daches erfassten. Daraufhin wurde sofort Verstärkung angefordert.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Rund 30 Einsatzkräfte waren mit der Bekämpfung der Flammen beschäftigt. Erst nach gut zwei Stunden war der Brand gelöscht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Laut Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kripo ermittelt.