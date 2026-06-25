Am Dienstagabend haben zwei Unbekannte einen 68-Jährigen im Hamburger Stadtpark überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Stadtpark wurde ein Mann mutmaßlich von Jugendlichen überfallen und ausgeraubt. picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Gegen 20.30 Uhr am Dienstagabend wurde in der Nähe der American-Football-Anlage ein 68-jähriger Mann überfallen. Zuvor soll er von zwei Jugendlichen nach einer Zigarette und der Uhrzeit gefragt worden sein.

Während der Mann sein Handy aus der Tasche holte, griffen die beiden Täter nach den Armen des 68-Jährigen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Mann zu Boden stürzte.

Opfer stürzt zu Boden, Täter klauen Handy

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Nachdem einer der mutmaßlich Jugendlichen dem 68-Jährigen sein Mobiltelefon entrissen hatte, flüchteten beide Täter zu Fuß in Richtung Jahnring. Der angegriffene Mann erlitt leichte Verletzungen und erstatte Anzeige.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu flüchtigen Tätern

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Die beiden Täter sollen zwischen 15 und 18 Jahre alt gewesen sein. Der erste Angreifer sei etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß und sportlich gewesen. Er habe ein kindliches Gesicht, schwarze Haare und ein „südländisches“ Erscheinungsbild. Der zweite Täter soll mit 1,75 bis 1,85 Meter etwas größer gewesen sein.

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Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 melden.

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