Brand in Hamburger Hochhaus wird für mehrere Katzen zur Todesfalle

In Steilshoop hat ein Küchenbrand am Samstagabend einen dramatischen Feuerwehreinsatz ausgelöst. In der Wohnung befanden sich acht Katzen. Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Eine weitere konnten Feuerwehrleute wiederbeleben.

Zu dem Einsatz kam es gegen 20.25 Uhr an der Schmachthäger Straße. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Hochhaus gemeldet. Als Ursache wurde angebranntes Essen auf dem Herd festgestellt. Der Schwelbrand hatte bereits weitere Gegenstände erfasst und zu einer starken Verrauchung der Räume geführt.

Fünf Katzen gerettet und in Tierklinik transportiert

Das Feuer war schnell gelöscht. Nachdem die Wohnung vom Rauch befreit worden war, machten die Feuerwehrleute eine traurige Entdeckung: Acht Katzen befanden sich in der Wohnung. Für drei von ihnen kam jede Hilfe zu spät. Sie waren bereits erstickt. Eine Katze konnten die Retter wiederbeleben. Ein weiteres Tier blieb trotz intensiver Suche verschwunden.

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Die fünf geretteten Tiere wurden in einem Rettungswagen in eine Tierklinik nach Norderstedt gebracht. Rund 20 Einsatzkräfte waren im Einsatz.