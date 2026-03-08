Riesiges Lagerfeuer sorgt für Aufregung im Kleingartenverein

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Sonntag in einen Kleingartenverein gerufen worden. Dort brannte es zwar – aber anders als zunächst gedacht.

Als die Einsatzkräfte gegen 0.35 Uhr in dem Verein eintrafen, entdeckten sie ein „überdimensionales Lagerfeuer“, sagt ein Sprecher des Lagezentrums.

Das könnte Sie auch interessieren: Kinder kriegen – oder es bewusst lassen: Wie sich MOPO-Autorinnen entscheiden

Die Feuerwehr prüfte daraufhin, ob die Gefahr besteht, dass das Feuer auf anliegende Gebäude oder Pflanzen übergreift. Dann entschied sie sich, das Feuer sicherheitshalber zu löschen. Ob es überhaupt erlaubt war, ein so großes Feuer zu entzünden, muss jetzt die Polizei klären. (mp)