Einsätze in Hamburg: Feuer an ehemaligem Baumarkt und auf Balkon – Brandstiftung?

Am Freitagabend hat es in Hamburg gleich zwei Mal gebrannt: In Bergedorf brach an einem ehemaligen Baumarkt ein Feuer aus und in Mümmelmannsberg brannte es auf einem Balkon.

Um 18.09 Uhr rückte die Feuerwehr in die Kurt-A.-Körber-Chaussee aus, weil Unrat im Bereich des Hintereingangs der ehemaligen Max-Bahr-Filiale brannte. Das Vordach wurde durch das Feuer leicht beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Es wurde niemand verletzt. Möglicherweise war Brandstiftung die Ursache – die Ermittlungen laufen.

Das könnte Sie auch interessieren: 150 Zombies und Michael Jackson im Hauptbahnhof: Was hinter der Grusel-Aktion steckt

Rund eine Dreiviertelstunde später brach auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Mümmelmannsberg ein Feuer aus. Um kurz vor 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße Rahewinkel gerufen. Womöglich löste ein geworfener Böller das Feuer aus, auch hier ist die Ursache aber noch nicht endgültig geklärt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Es gab keine Verletzten. (elu)