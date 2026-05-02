Feuerwehr zwei Stunden im Einsatz: Müllcontainer geht in Flammen auf

Die Fracht eines Lkw ging am Freitagabend plötzlich in Flammen auf. Die Feuerwehr war zwei Stunden lang in Billbrook im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Die Rettungskräfte wurden gegen 20 Uhr in die Andreas-Meyer-Straße gerufen, bestätigt ein Feuerwehrsprecher. Ein Müllcontainer hatte Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand, die Flammen griffen auch nicht auf das Fahrzeug über.

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Die Feuerwehr war trotz allem zwei Stunden damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet. (mp)