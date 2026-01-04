Feuerwehr bei Wohnungsbrand – Löschwasser macht Straße zur Eisbahn

Größerer Einsatz der Feuerwehr in Rahlstedt: An der Meiendorfer Straße ist am Samstagabend ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Der Einsatz hatte Folgen für die Autofahrer.

Nachbarn informierten die Feuerwehr über den Brand. Doch es gab unklare Ortsangaben. Daher trafen die Retter zunächst an einer falschen Adresse ein, ehe sie den richtigen Brandort ausmachten.

Brand ist schnell gelöscht

Innerhalb der Wohnung war es zu einem Feuer in der Küche gekommen. Laut Feuerwehr war der Brand schnell gelöscht. Die Retter belüfteten die Wohnung, Verletzte gab es nicht. Die Wohnung gilt nach dem Feuer als unbewohnbar.

Das könnte Sie auch interessieren: Silvester in Hamburg: Mit Drohnen gegen Böller-Krawalle

Der Einsatz der Feuerwehr hatte ungeahnte Folgen: Durch das Löschwasser wurde die Straße zur Eisbahn. Eine gefährliche Rutschpartie für Autofahrer drohte. Daher wurde die Straße gesperrt, bis die Stadtreinigung vor Ort war. Es kam zu Staus. (dg/röer)