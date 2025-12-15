Feuerwehr will Lieferwagen löschen – und findet einen schwerverletzten Mann

Dramatischer Einsatz in der Nacht zu Montag in St. Georg: Gegen 1.45 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand an der Alexanderstraße/Ecke Lindenstraße aus. Vor Ort bot sich den Einsatzkräften dann aber noch ein ganz anderes Bild.

Ein Lieferwagen eines türkischen Supermarktes stand in Vollbrand. Direkt neben dem brennenden Fahrzeug lag ein Mann bewusstlos auf dem Boden – offenbar schwer verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell mit Löschschaum unter Kontrolle.

Feuer in St. Georg: Mann verletzt

Der Mann wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei ist sein Zustand stabil, ansprechbar war er jedoch zunächst nicht.

Warum der Wagen Feuer fing, ist bislang unklar. Derzeit wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Auch eine Hauswand in unmittelbarer Nähe wurde durch die enorme Hitze leicht beschädigt.