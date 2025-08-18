Feuerwehr soll Katze retten – und erlebt eine tierische Überraschung

Zunächst sah es aus, wie der klassische Feuerwehreinsatz schlechthin, doch dann kam alles ganz anders: Eine Anwohnerin aus Eißendorf rief die Rettungskräfte, weil sie eine leblose Katze in einem Baum entdeckt hatte. Doch als die Feuerwehr vor Ort eintraf, wurde schnell klar: Das Tier ist keine Hauskatze.

Gegen 10.35 Uhr meldete die Anwohnerin aus der Femerlingstraße eine angeblich leblose Katze, die sie von ihrem Balkon aus in einer rund 25 Meter hohen Birke in der Straße Kirchenhang entdeckt hatte. Die Feuerwehr rückte zunächst mit einer Drehleiter aus Harburg an, doch das Tier war damit nicht erreichbar.

Einsatz in Eißendorf: Waschbär statt Katze

Daraufhin wurden die Höhenretter alarmiert. Während die Feuerwehrleute auf die Spezialisten warteten, versuchten sie, die vermeintliche Katze aufzuscheuchen – und machten eine überraschende Entdeckung: Statt einer Katze schlummerte dort ein quietschfideler Waschbär in der Sonne.

Die Höhenretter wollten das Tier schließlich aufwecken, doch der Waschbär hatte andere Pläne. Noch bevor die Retter mit einer Teleskopstange eingreifen konnten, kletterte das Tier weiter in die Baumkrone und entkam so seinen verblüfften Helfern.