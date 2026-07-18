Feuerwehr rettet zwei Bewohner aus brennender Küche

Die Feuerwehr war mit einem Lösvhzug und einem Notarzt im Einsatz. (Symbolfoto) RÜGA

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Uhlenhorst sind am Samstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Feuerwehrleute retteten sie aus der Verqualmten Wohnung. Ein Notarzt war ebenfalls im Einsatz.

Zum Einsatz kam es gegen 8.15 Uhr an der Kanalstraße. Anwohner hatten piepende Rauchmelder und starken Qualm aus einer der Wohnungen gemeldet. Unter Atemschutz drangen die Rettungskräfte in die Wohnung und retten zwei Menschen aus der verqualmten Wohnung.

Zwei Bewohner von Rettungsdienst und Notarzt versorgt

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Beide wurden vom Rettungsdienst und einem nachgeforderten Notarzt versorgt. Sie waren leicht verletzt, lehnten aber einen Transport in die Klinik ab. Als Brandursache vermutet die Polizei auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen. Dadurch fing auch das Küchenmobiliar Feuer.



