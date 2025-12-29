Auf dem Weg zum Notfall: Feuerwehrwagen kollidiert mit Pkw – Person verletzt

Ein Löschfahrzeug der Hamburger Feuerwehr war mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Notfall, als es mit einem Pkw zusammenprallte. Der Autofahrer wurde verletzt.

Am Montagmittag kam es gegen 13 Uhr an der Kreuzung Bürgerweide/Burgstraße zu einem Unfall zwischen einem Löschfahrzeug der Feuerwehr und einem Ford Fiesta: Das Feuerwehrfahrzeug war mit Sonderrechten unterwegs, dazu gehören Blaulicht und Sirene. Eine Person aus dem Auto wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, die Einsatzkräfte der Feuerwehr blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang ist zunächst unklar.

Feuerwehr-Unfall: Bürgerweide teilweise dicht

Zurzeit ist die Stadtreinigung damit beschäftigt, Trümmer zu beseitigen. Stadtauswärts bleibt die Bürgerweide auch am Nachmittag noch zweispurig gesperrt (Stand 15 Uhr).

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs erster Linien-Doppeldecker begeistert – aber es gibt schlechte Nachrichten

Wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte, war das Löschfahrzeug auf dem Weg zu einem Notfall in der Sievekingsallee. Dort hatte sich eine Person in einer Wohnung eingeschlossen. (apa)