Grill auf Balkon explodiert? Wohnungsbrand in Hamburg

Erst brannte es auf dem Balkon, dann in der restlichen Wohnung: Ein Wohnungsbrand rief am Samstagnachmittag ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften nach Groß Borstel.

Gegen 17.45 Uhr wurde die Feuerwehr zur Borsteler Chaussee gerufen, wo im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses eine Wohnung in Brand stand. Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagediensts sagte, sei zunächst ein Feuer auf dem Balkon der Wohnung entstanden. Schnell hatte das Feuer aber auf die Wohnung und den Dachüberstand übergegriffen.

Nachbar von Rettungsdienst untersucht

Laut Angaben vor Ort sei ein explodierter Gasgrill die Ursache für das Feuer. Das konnte offiziell nicht bestätigt werden. Die Brandursache wird demnach noch ermittelt.

Zur Zeit des Brandes befand sich glücklicherweise niemand mehr in der Wohnung. Allerdings musste ein Nachbar vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden, da er Rauch eingeatmet haben soll.

Währenddessen löschten die rund 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand. Auch gegen 18.45 Uhr war die Feuerwehr noch wegen vereinzelter Nachlöscharbeiten vor Ort. (mwi)