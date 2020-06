Feuerwehr-Großeinsatz in Hamburg: Hochätzende Säure bei Spedition ausgelaufen

Harburg -

Großeinsatz in Harburg: In einer Halle sind rund 1000 Liter hochätzender Salpetersäure ausgelaufen. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an. Ein stundenlanger Einsatz in sengender Hitze steht bevor.

Der Notruf geht um 12 Uhr mittags in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Ein Mitarbeiter der Spedition Brenntag meldet einen Chemikalienunfall in der 60 mal 60 Meter großen Halle.



Ätzende Salpetersäure läuft bei Hamburger Spedition aus – Großeinsatz

Alle Mitarbeiter hätten sich bereits in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot und diversen Sonderfahrzeugen an. Rund 60 Kräfte sind im Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Kinder essen giftiges Kraut: Großalarm in Kita – sieben Kinder in Klinik

In der Halle sind aus bislang ungeklärter Ursache 1000 Liter hochgefährlicher und ätzender Salpetersäure ausgelaufen. Die Bergung der Chemikalie stellt die Feuerwehrmänner vor eine schweißtreibende Aufgabe. Nur in speziellen Schutzanzügen aus Gummi und unter Atemschutz können sie ihre Arbeit verrichten.



Säure-Unfall in Hamburg: Hohe Temperaturen erschweren den Feuerwehreinsatz

Die tropischen Temperaturen lassen die Retter in ihren Schutzanzügen schwitzen. Nach wenigen Minuten sind die Männer erschöpft und müssen ausgewechselt werden.

Video: Feuer in Steilshoop – Bewohner konnten Haus nicht verlassen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Nexx, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Nexx angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der Einsatz wird sich auch wegen der Temperaturen noch einige Stunden hinziehen. Das größte Problem ist zur Zeit, dass die erschöpften Retter regelmäßig ausgetaucht werden müssen. Der Wechsel der Kleidung nimmt viel Zeit in Anspruch“, so Feuerwehrsprecher Martin Schneider zur MOPO.