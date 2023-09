Feuerwehr befürchtet das Schlimmste – dabei wollte der Mann sich nur abkühlen

Der Sommer ist zurück und weckt bei vielen Hamburgern derzeit nur einen Wunsch: sich abzukühlen. So erging es auch einem Mann, der Donnerstagnacht an der Großen Elbstrasse (Altona) unterwegs war. Kurzerhand sprang er in die Elbe – und löste damit einen Großeinsatz aus.

Der Einsatz ging um 23.30 Uhr bei der Feuerwehr ein: „Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr“. Das bestätigte eine Feuerwehr-Sprecherin der MOPO.

Hamburg: Mann springt in die Elbe – weil ihm heiß ist

Es folgte das volle Programm: Löschzug, Rettungswagen, Notarzt, Löschboot, Kleinboot, Taucher, die DLRG und auch die Freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz. Dazu kamen noch drei Einsatzwagen der Polizei.

Bereits wenige Minuten später die Rückmeldung der Polizeibeamten: Der Mann ist definitiv wieder aus dem Wasser raus. „Ihm war wohl zu warm, er wollte sich abkühlen“, fasst ein Polizei-Sprecher den Vorfall gegenüber der MOPO zusammen. „Sowas passiert leider immer wieder“, sagt die Sprecherin der Feuerwehr.

Badeausflug in die Elbe endet mit Souvenir der Feuerwehr

Der Mann lehnte eine rettungsdienstliche Versorgung ab. Etwas bedröppelt stand er nach seiner nächtlichen Erfrischung zwischen den Einsatzkräften. Und hatte eine kleine Bitte: Ihm sei nun doch etwas kalt… Die Feuerwehrleute reichten ihm ein Handtuch.

Konsequenzen gibt es für den Mann keine. „Er hat ja nichts Verbotenes gemacht, man darf in der Elbe schwimmen“, so der Polizei-Sprecher.