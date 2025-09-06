Feuerteufel in Hamburg: In ein paar Minuten drei Autos abgefackelt

Drei Autos gingen in Hamburg-Ohlsdorf am späten Freitagabend innerhalb weniger Minuten in Flammen auf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Kurz vor 22 Uhr brannte das erste Auto. Neun Minuten später standen bereits zwei weitere Wagen in Flammen. Alle drei Autos standen nur wenige Meter voneinander entfernt in den Straßen Sodenkamp und Große Horst, so der Lagedienst der Polizei.

Ein Zeuge konnte eines der Autos selbst löschen, die anderen Wagen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. (zc)