Feuerteufel am Flughafen: Vier Autos ausgebrannt

Böse Weihnachtsüberraschung: In der Nacht zu Samstag sind nahe des Flughafens vier Autos ausgebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Die Feuerwehr wurde gegen 1.30 Uhr in die Sportallee in Fuhlsbüttel gerufen, weil mehrere Autos in Flammen standen, so ein Sprecher des Lagezentrums. Insgesamt vier Fahrzeuge wurden gelöscht, gegen 2 Uhr war der Einsatz beendet.

Danach übernahm die Polizei die Ermittlungen. Aktuell gehen die Beamten von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher bestätigte. (mp)