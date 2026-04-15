Feuerserie reißt nicht ab – Kellerbrand löst erneuten Großeinsatz in Hamburg aus

Nachdem die Feuerwehr seit Dienstagabend immer wieder zu Bränden im Stadtgebiet ausrücken musste, kam es am Mittwochvormittag erneut zu einem größeren Löscheinsatz – diesmal in Billstedt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 10.15 Uhr zu einem Hochhaus am Rantumer Weg gerufen. Dort war eine starke Verqualmung aus dem Keller gemeldet worden. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, war das Gebäude bereits stark verraucht.

Starke Verqualmung in Hochhaus – rund 30 Retter im Einsatz

In einem Kellerdurchgang hatte Unrat gebrannt. Die Brandbekämpfung gestaltete sich wegen der verwinkelten Gänge schwierig, weshalb Verstärkung angefordert wurde. Rund 30 Einsatzkräfte waren mehr als eine Stunde im Einsatz. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Für die Feuerwehr war dies bereits der 15. Löscheinsatz binnen 12 Stunden. Seit Dienstagabend war es im Stadtgebiet mehrfach zu Bränden gekommen. Dabei gab es auch Schwerverletzte.