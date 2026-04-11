Feueralarm in Laden in der City: Einsatzkräfte erleben eine Überraschung

Dichter Rauch in einem Geschäft an der Straße Bleichenbrücke – so lautet die erste Einschätzung der Lage am Samstagabend. Ein Löschzug macht sich auf den Weg in die Hamburger City – kurz darauf können die Retter schon wieder einpacken. Was war passiert?

Gegen 19.40 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Ladens an der Einkaufsstraße aus. Eine zuerst eingetroffene Streifenwagenbesatzung sah, dass das Geschäft eingenebelt war war – aber: „optisch keine Schadenslage“, melden die Beamten der Einsatzleitstelle.

Feueralarm in Laden – doch von Feuer keine Spur

Augenblicke später halten die Fahrzeuge eines Löschzuges vor dem Kaufmannshaus. Feuerwehrleute betreten den eingenebelten Verkaufsraum – doch von Feuer keine Spur.

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Des Rätsels Lösung: Eine Mitarbeiterin des Ladens hatte versehentlich eine sogenannte Vernebelungsanlage aktiviert. Sie soll im Falle eines Einbruchs die Räume einnebeln, um dem Täter die Orientierung zu erschweren. Das Aerosol in der Luft hatte dann die Brandmeldeanlage ausgelöst und die Feuerwehr auf den Plan gerufen.