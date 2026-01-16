mopo plus logo
Brandalarm in Hagenbecks Tierpark – mehrere Löschfahrzeuge im Einsatz

In Hagenbecks Tierpark war es zu einem Schornsteinbrand gekommen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto

  • Stellingen

Einsatz bei Hagenbeck: Feueralarm im Zebra-Haus

In Hagenbecks Tierpark hat es am Freitagmorgen einen Feueralarm gegeben. Schwarzer Qualm war aus einem Schornstein aufgestiegen. Mehrere Löschfahrzeuge waren im Einsatz.

Wie die Feuerwehr bestätigte, war gegen 9.40 Uhr ein Brand im Zebra-Haus im Tierpark gemeldet worden. Neben den hauptberuflichen Rettern wurde auch eine Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Hagenbeck: Schornsteinbrand löst Alarm aus

Ein Schornsteinbrand an der Ölheizung des Zebra-Hauses hatte den Alarm ausgelöst: Dunkler Qualm quoll aus dem Schornstein, die Sorge war groß.

Zu löschen gab es für die Rettungskräfte aber nichts. Lediglich ein Schornsteinfeger musste angefordert werden, um den Kamin zu kehren und die Heizungsanlage zu überprüfen. Laut dem Tierpark seien Tiere zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen.

