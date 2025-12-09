Großeinsatz in Hamburg: Gäste und Mitarbeiter retten sich aus Spielcasino

Brand im Spielcasino Hamburg: In der Nacht zum Dienstag brannte ein Müllcontainer in der Tiefgarage des Gebäudes.

Der Alarm der Brandmeldeanlage ging gegen 23.30 Uhr los. Als die Feuerwehrleute – insgesamt waren über die Dauer des Einsatzes etwa 50 Kräfte vor Ort – eintrafen, war das Casino Esplanade am Stephansplatz laut einem Reporter vor Ort bereits vollständig geräumt: Rund 100 Gäste und Mitarbeiter hatten die Spielbank demnach schon verlassen.

In der Tiefgarage brannte nach Polizeiangaben ein Müllcontainer. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer schnell und belüfteten das Parkhaus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei gab die Straße Dammtordamm gegen 1 Uhr wieder frei.