Feueralarm auf Marineschiff: Großeinsatz im Hamburger Hafen

Ein Feueralarm auf einem Marineschiff hat in der Nacht zum Sonntag einen großen Feuerwehreinsatz auf einer Werft ausgelöst.

Mitten in der Nacht wurden die Einsatzkräfte zur Norderwerft am Reiherstieg alarmiert. NEWS5 / René Schröder

Gegen 2.20 Uhr ertönten die Sirenen: Auf einem Marineschiff im Hamburger Hafen ist in der Nacht zu Sonntag der Feueralarm ausgelöst worden.

Die Feuerwehr eilte zu einem Großeinsatz auf der Norderwerft in der Reiherstraße. Auf dem dort liegenden Versorgungs-Tender „Werra“ der Deutschen Marine hatte der Feueralarm ausgelöst. Aufgrund der besonderen Lage rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

Auf dem Versorgungstender „Werra“ der Deutschen Marine hatte mitten in der Nacht der Feueralarm ausgelöst. NEWS5 / René Schröder

Neben zahlreichen Einsatzfahrzeugen an Land waren auch Löschboote und mehrere Kleinboote auf dem Wasser im Einsatz. Die Feuerwehr ging an Bord und überprüfte den Versorgungstender umfassend auf einen möglichen Brand. Auch die betroffenen Bereiche des Schiffes wurden von den Einsatzkräften kontrolliert.

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Am Ende gab es Entwarnung: Die Einsatzkräfte stellten weder Feuer noch Rauch noch eine andere Gefahrenlage fest. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Warum die Brandmeldeanlage auf dem Marineschiff ausgelöst hatte, war zunächst unklar. (mp)