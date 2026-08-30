Polizei

Feueralarm auf Marineschiff: Großeinsatz im Hamburger Hafen

Nächtlicher Feuerwehreinsatz am beleuchteten Marineschiff Werra in Hamburg
Mitten in der Nacht wurden die Einsatzkräfte zur Norderwerft am Reiherstieg alarmiert.

Ein Feueralarm auf einem Marineschiff hat in der Nacht zum Sonntag einen großen Feuerwehreinsatz auf einer Werft ausgelöst.

Gegen 2.20 Uhr ertönten die Sirenen: Auf einem Marineschiff im Hamburger Hafen ist in der Nacht zu Sonntag der Feueralarm ausgelöst worden.

Die Feuerwehr eilte zu einem Großeinsatz auf der Norderwerft in der Reiherstraße. Auf dem dort liegenden Versorgungs-Tender „Werra“ der Deutschen Marine hatte der Feueralarm ausgelöst. Aufgrund der besonderen Lage rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

Versorgungstender Werra liegt nachts an der Norderwerft, während Feuerwehrfahrzeuge und Einsatzkräfte vor Ort sind.
Auf dem Versorgungstender „Werra“ der Deutschen Marine hatte mitten in der Nacht der Feueralarm ausgelöst.

Neben zahlreichen Einsatzfahrzeugen an Land waren auch Löschboote und mehrere Kleinboote auf dem Wasser im Einsatz. Die Feuerwehr ging an Bord und überprüfte den Versorgungstender umfassend auf einen möglichen Brand. Auch die betroffenen Bereiche des Schiffes wurden von den Einsatzkräften kontrolliert.

Das könnte Sie auch interessieren:

Am Ende gab es Entwarnung: Die Einsatzkräfte stellten weder Feuer noch Rauch noch eine andere Gefahrenlage fest. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Warum die Brandmeldeanlage auf dem Marineschiff ausgelöst hatte, war zunächst unklar. (mp)

Hamburg Polizei
Kommentare öffnen
Anzeige
Anzeige