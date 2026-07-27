Dichter Rauch drang am Montagvormittag aus dem Keller eines Wohnhauses auf St. Pauli. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, hatte auf dem Weg zum Einsatzort wegen der eng zugeparkten Straße jedoch erhebliche Probleme.

Auf St. Pauli ist es am Montagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Aus dem Keller eines Wohnhauses drang dichter Qualm. Wegen der engen und zugeparkten Straße kamen die Einsatzkräfte nur mühsam zum Brandort.

Zum Feuer kam es gegen 11.20 Uhr in der Paul-Roosen-Straße. Von dort wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Wohnhauses gemeldet. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altona und Innenstadt aus.

Brand im Keller – Paul-Roosen-Straße auf St. Pauli gesperrt

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Wegen der am Straßenrand abgestellten Fahrzeuge kamen die Feuerwehrfahrzeuge in der engen Straße nur langsam voran. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers brannten ein Durchlauferhitzer sowie Mobiliar im Keller. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die anschließenden Belüftungsmaßnahmen dauerten noch längere Zeit an.