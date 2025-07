Feuer unterm Bett: Feuerwehr rückt zu Brand in Mehrfamilienhaus aus

Feuer im Mehrfamilienhaus: In Steilshoop brannte es am Mittwochabend in einer Wohnung unter einem Bett. Die Feuerwehr war binnen Minuten vor Ort und brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Das Feuer war in einer Einzimmerwohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses am Gropiusring ausgebrochen. Um 21.06 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und war bereits vier Minuten später vor Ort.

Binnen einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle

Laut einem Sprecher der Feuerwehr hatte es unter einem Bett gebrannt. Das Feuer sei auf mehrere Möbelstücke übergesprungen.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Gegen 22 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte leiteten Belüftungsmaßnahmen ein.

Abgesehen von der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, erklärte die Feuerwehr noch eine weitere Einheit in dem Haus für unbewohnbar. Grund dafür sei ein Wasserschaden, der durch die Löscharbeiten entstanden war. Die Brandursache ist bislang noch unklar.