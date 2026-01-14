Feuer, Rauch, Hilfeschreie: Feuerwehr rettet eingeschlossene Menschen von Balkonen

Feuer und starker Rauch in einem Mehrfamilienhaus: Weil es in einem Treppenhaus brannte, waren in der Nacht zu Mittwoch Anwohner in ihren Wohnungen in Lurup eingeschlossen. Sie mussten teilweise über Leitern ins Freie gerettet werden.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr am späten Dienstag in die Warthestraße in Lurup gerufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO. In einem Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus war Abfall in Brand geraten. Es habe laute Hilfeschreie gegeben.

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer im Treppenhaus konnte den Angaben nach zügig gelöscht werden.

Hamburg-Lurup: Zehn Personen von Feuer eingeschlossen

Das größere Problem war jedoch die starke Rauchentwicklung, wegen der rund zehn Anwohner in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Einige wurden über ihre Balkone und mit Leitern ins Freie gerettet, andere konnten das Gebäude mithilfe sogenannter Fluchthauben über das verrauchte Treppenhaus verlassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Messerattacke am Jungfernstieg: Richterin meint es gut – und warnt den Angeklagten

Insgesamt wurden 21 Anwohner in Sicherheit gebracht. Zwei wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die 19 Unverletzten konnten sich wegen der niedrigen Temperaturen zunächst in einem Linienbus des HVV aufhalten. Zurück in ihre Wohnungen können sie allerdings noch nicht: Das Haus ist derzeit noch nicht wieder bewohnbar. Das Bezirksamt organisiert die Unterbringung.