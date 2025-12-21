Feuer in Hamburger Wohnhaus: War es Brandstiftung?

In Farmsen-Berne ist am Samstagabend ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Brandstiftung kann bislang nicht ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr wurde gegen 19 Uhr in die Berner Allee gerufen, weil es im ersten Stock eines Wohnhauses mit kombiniertem Praxisgeschäft brannte. Laut einem Feuerwehrsprecher war Unrat in Flammen aufgegangen, unter anderem Kleidungsstücke. Die Bewohner konnten sich selbst rechtzeitig ins Freie retten, sodass niemand verletzt wurde. Knapp eine Stunde später war das Feuer gelöscht, so der Sprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Jeder kann Taxifahrer werden – und das sorgt für Ärger in Hamburg

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist aktuell unklar. Möglicherweise hing Kleidung zu nah an einer Lampe, berichtet ein Reporter von vor Ort. Auch Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei soll am Sonntagvormittag weiter ermitteln. (mp)