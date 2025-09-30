In Hamburger Wohnhaus: Bewohner versucht Brand zu löschen – Verbrennungen

In Lokstedt ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Notarzt gekommen. In einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen. Der Bewohner versuchte, den Brand selbst zu löschen, und zog sich dabei Verbrennungen zu.

Die Feuerwehr wurde gegen 00.10 Uhr in die Vogt-Wells-Straße gerufen. Von dort war ein Brand auf einem Balkon gemeldet worden. Als die Retter eintrafen, hatten die Flammen bereits Teile des Daches erfasst. Die Löscharbeiten waren aufwendig, da Teile des Daches abgenommen werden mussten.

Bewohner mit Verbrennungen in Klinik

Ein Bewohner hatte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche unternommen und sich dabei Verbrennungen an den Händen zugezogen. Ein Notarzt versorgte den Verletzten und brachte ihn anschließend in eine Spezialklinik. Das Feuer war nach gut einer Stunde gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.