Feuer in Unterkunft: Zuerst brennt das Sofa, dann das Dach

Am Sonntag ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in einer Unterkunft in Farmsen-Berne gerufen worden. Auf einem Balkon brannte zuerst ein Sofa und schließlich der Dachstuhl.

Zu dem Brand kam es am Nachmittag gegen 15.25 Uhr in einer Unterkunft für Jugendliche an der Straße Kathenkoppel. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte ein Sofa, das auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Stock stand, Feuer gefangen.

Feuer Hamburg: Unterkunft für Jugendliche brennt

Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über, bis schließlich eine Fläche von fünf mal fünf Metern brannte, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr kam und konnte den Brand rasch löschen.

Drei Bewohner wurden vom Rettungsdienst gesichtet, ins Krankenhaus musste niemand. Wie es zu dem Feuer kam, ermittelt nun die Polizei. (doe)