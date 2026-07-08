Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen einen Brand in einer Tiefgarage in Hamburg-Bramfeld. Lars Ebner

Ein Feuer in einer Tiefgarage ruft ein Großaufgebot der Einsatzkräfte auf den Plan.

In einer Tiefgarage in Bramfeld hat es Mittwochnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In der Stefan-Zweig-Straße kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einer Tiefgarage. Wie ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte, standen zwei Autos in Flammen. .

50 Einsatzkräfte vor Ort

Anzeige

Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Feuerwehr kämpfte nicht nur gegen Flammen, sondern auch gegen eine Menge Rauch. Verletzt wurde aber niemand. Nach knapp zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Wie es zu dem Brand gekommen war, muss nun die Polizei klären. Laut eines Reporters vor Ort hatte es bereits vor rund einer Woche in derselben Tiefgarage gebrannt.