Feuer in Schrottbetrieb gefährdet Disco in Hamburg

In Eidelstedt musste die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag zu einem Großeinsatz ausrücken. Auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs war ein Schrotthaufen in Brand geraten. Giftiger Qualm zog zu einer nahegelegenen Disco.

Laut Feuerwehr kam es gegen 0.10 Uhr zum Brandausbruch. Vom Gelände eines Recyclingbetriebs an der Straße Sandgrube wurden Flammen und starker Qualm gemeldet. Dort brannte ein großer Schrotthaufen. Die Flammen erfassten Teile einer Halle. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die NINA-Warn-App ausgelöst.

Eidelstedt: Flammen erfassen Halle – Großalarm

Nur wenige Meter weiter fand in der Disco Edelfettwerk ein Event statt. Die Gäste wurden wegen der Rauchentwicklung aufgefordert, nicht ins Freie zu gehen. Die Feuerwehr löste Großalarm aus. Rund 60 Retter waren auch am Samstagmorgen noch im Einsatz. Laut einem Feuerwehrsprecher werden sich die Löscharbeiten noch bis in den Nachmittag hinziehen.