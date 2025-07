Feuer in Reihenhaus – Großeinsatz in Hamburg

Großeinsatz in Groß Flottbek: Ein Reihenhaus brennt. Mehrere Löschzüge und Rettungswagen sind im Einsatz. Es gibt Verletzte.

Zum Brandausbruch kam es gegen 7.40 Uhr am Osdorfer Weg. Als der Notruf in der Einsatzzentrale einging, sollen sich laut dem Anrufer noch mehrere Personen im Gebäude befunden haben, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Zwei Bewohner gerettet – sie kamen in eine Klinik

Daher wurde die Alarmstufe erhöht. Neben zwei Löschzügen rückten auch mehrere Rettungswagen und ein Notarzt an. Rund 30 Retter waren im Einsatz. Zwei Bewohner wurden gerettet. Sie kamen mit Rauchvergiftung in eine Klinik.

Laut dem Sprecher brachte die Feuerwehr den Brand nach gut 30 Minuten unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt zurzeit die Brandursache.