Feuer in Pizzeria in Hamburg – Großeinsatz

In einer Pizzeria in Altona-Altstadt ist es am Mittwochmittag zu einem Brand gekommen. Verletzte gab es zum Glück nicht. Aber es entstand Sachschaden.

Zum Brandausbruch kam es laut Feuerwehr gegen 13 Uhr an der Wohlers Allee. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Verqualmung aus einer Pizzeria. Daraufhin rückten gleich mehrere Löschfahrzeuge an.

Polizei ermittelt Brandursache

Laut einem Feuerwehrsprecher hatte es im Küchenbereich gebrannt. Die Flammen wurden mit einem C-Rohr gelöscht. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.