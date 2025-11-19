Lagerhalle mit Gasflaschen brennt – Feuerwehr warnt Anwohner per Alarm-App

In einer Lagerhalle in Wilhelmsburg ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Im Inneren lagern auch Gefahrstoffe, unter anderem Gasflaschen. Die Feuerwehr hatte daher eine Warnung für die Anwohner herausgegeben.

Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr in die Industriestraße gerufen, weil in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen war. In der Halle lagerten auch Gefahrstoffe wie Gasflaschen, weshalb die Anwohner per App gewarnt wurden, so ein Feuerwehrsprecher.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass die Gasflaschen nicht oder nur teilweise von dem Feuer betroffen waren. Seit etwa 9.45 Uhr ist der Brand unter Kontrolle und die Warnung konnte zurückgenommen werden. Inzwischen laufen laut Feuerwehr nur noch die Nachlöscharbeiten. Insgesamt waren knapp 50 Feuerwehrleute im Einsatz. (mp)