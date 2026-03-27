Anrufer melden „großen Feuerball“: Brand in Kleingartenverein

In einem Kleingartenverein in Neuallermöhe ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Anrufer berichteten von einem „großen Feuerball“.

Als die Feuerwehr gegen 23.25 Uhr im Felix-Jud-Ring ankam, stand eine fünf mal fünf Meter große Gartenlaube bereits in Vollbrand, sagt ein Feuerwehrsprecher.

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Die Einsatzkräfte begannen mit den Löscharbeiten, doch die Gartenlaube brannte komplett ab. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz laut Sprecher beendet. (mp)