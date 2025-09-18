Feuer in Kleingarten: Familie mit Kind wird verletzt – und verliert ihr Zuhause

Alarm am späten Mittwochabend in der Kleingartensiedlung Raawiese im Stadtteil Öjendorf: Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Einfamilienhaus gerufen. Die Bewohner, zwei Erwachsene und ein Kind, erlitten Rauchvergiftungen.

In dem dauerhaft bewohnten Haus – Wohnen ist in dem Kleingartengebiet gestattet – war aus noch unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand soll sich vom Wintergarten aus auf das zweistöckige Haus ausgedehnt haben, die Feuerwehr war mit 45 Kräften im Einsatz. Die Familie konnte sich aus eigener Kraft vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude retten, hat aber ihr Zuhause durch die Flammen verloren.

Aufwendiger Einsatz für die Feuerwehr

Für die Retter gestaltete sich der Einsatz aufwendig: Wegen der engen Wege in der Kleingartensiedlung und der über die Gärten führenden Stromleitungen konnte die Feuerwehr ihre Drehleiter nach Angaben eines Reporters vor Ort nur bedingt einsetzen. Mehrere hundert Meter Schlauch mussten verlegt werden.

Ein Mann erlitt eine stärkere Rauchvergiftung, eine Frau und ein Kind wurden rettungsdienstlich versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr war rund zwei Stunden vor Ort im Einsatz. Was das Feuer ausgelöst hat, müssen nun die Brandermittler der Polizei klären. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 1.10 Uhr beendet.