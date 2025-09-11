Feuer in Kinderzimmer in Blankenese – Mädchen verletzt in Klinik

Feuer in Blankenese: In der Nacht zu Donnerstag hat es in einem Einfamilienhaus gebrannt. Das Feuer brach im Kinderzimmer aus. Ein Vater und seine Tochter wurden verletzt.

Gegen 0.25 Uhr wurde laut Feuerwehr ein Brand in einem Haus an der Straße Schulten Immenbarg gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Feuer bereits selbst gelöscht. Nach MOPO-Informationen hatte eine Mehrfachsteckdose geschmort, wodurch Mobiliar Feuer fing. Der Vater (47) löschte die Flammen.

Notarzt versorgt verletztes Kind

Weil ein Mädchen (8) offenbar eine Rauchvergiftung erlitten hatte, wurden vorsorglich ein Rettungswagen und ein Notarzt angefordert. Nachdem das Mädchen versorgt war, kam es zur Beobachtung in ein Kinderkrankenhaus.

Die Feuerwehr rät, Mehrfachsteckdosen nicht mit zusätzlichen Mehrfachsteckdosen oder Mehrfachsteckern zu koppeln. Es droht eine Überhitzung und Brandgefahr, wenn mehrere stromintensive Geräte an einer Steckdose betrieben werden.