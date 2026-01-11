Kellerbrand in Hamburg: 140 Haushalte und Pflegeheim ohne Strom

Feueralarm in Ottensen! Im Trafo-Keller einer Jugendeinrichtung hat es am Sonntag gebrannt. Eine Person wurde verletzt. 140 Haushalte und ein Pflegeheim stehen im Dunkeln. Wie lang der Stromausfall noch andauert, ist aktuell unklar.

Laut Feuerwehr ging gegen 10.20 Uhr ein Notruf aus einem Gebäude der Stiftung Alsterdorf an der Bernadottestraße ein. Die Stiftung betreibt dort mehrere Jugendwohnungen. Im Keller des Hauses solle es brennen, starker Qualm ziehe durchs Haus. Daraufhin rückten mehrere Löschfahrzeuge, Rettungswagen und ein Notarzt an.

Starke Verqualmung – eine Person verletzt

Im Keller des Hauses ist eine Trafo-Station installiert. Durch den Brand wurden mehrere Kabel zerstört. Eine Person erlitt offenbar eine leichte Rauchvergiftung und kam in die Klinik. Die Wohneinrichtung wurde evakuiert, ist aber weiterhin bewohnbar. Warum das Feuer ausbrach und wie groß der Gesamtschaden ausfällt, ist bislang noch unklar.

Der Brand des Stromverteilers sorgte für einen Stromausfall in der Umgebung. 140 Haushalte und ein nahegelegenes Pflegeheim sind von dem Stromausfall auf bislang unbestimmte Zeit betroffen, wie die Polizei mitteilte.