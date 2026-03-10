Akkubrand im Keller: Bewohner müssen sofort raus

Bei einem Brand im Keller eines Reihenhauses in Neugraben-Fischbek ist am Dienstagmittag hoher Sachschaden entstanden. Der Qualm zog auch Nachbarhäuser in Mitleidenschaft.

Laut Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 13.20 Uhr zum Daerstorfer Weg gerufen. Von dort war eine starke Verqualmung aus einem Reihenhaus gemeldet worden. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, quoll dichter Qualm aus mehreren Fenstern. Vier Bewohner des Hauses hatten sich aber bereits in Sicherheit gebracht.

Akkus setzen Kellerraum in Brand

Der Brandherd lag im Keller und konnte nur unter Atemschutz gelöscht werden. Dort waren Akkus in Brand geraten. Die Flammen hatten dann weitere Gegenstände erfasst. Nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht. Neben dem Brandobjekt mussten auch die Nachbarhäuser belüftet werden, weil auch dort Rauch hingezogen war.