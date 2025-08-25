Feuer in Jugendhilfeeinrichtung: Dachstuhl geht in Flammen auf

Am Samstagmittag ist es am Seehofring in Neuenfelde zu einem verheerenden Brand in einer Jugendhilfeeinrichtung des DRK gekommen.

Gegen 13.50 Uhr geriet der Dachstuhl der sogenannten „roten Hütte“, einem Holzhaus, in Brand und wurde dabei weitgehend zerstört. Bereits beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Dach.

Feuerwehr kann Brand unter Kontrolle bringen

Die Einsatzkräfte versuchten zunächst, das Feuer sowohl von außen als auch von innen zu bekämpfen. Aufgrund der extremen Hitze mussten sie sich jedoch zeitweise aus dem rund zehn mal 20 Meter großen Gebäude zurückziehen.

Nach etwa 90 Minuten gelang es den 30 Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen.