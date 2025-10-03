Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand – brennende Matratze fliegt aus Fenster

Dichter Rauch, Blaulicht und Sirenen: Am Freitagnachmittag hat es in Harburg wegen eines Wohnungsbrands einen Großeinsatz gegeben.

Gegen 16.45 Uhr brach ein Feuer in einer Wohnung in der Wilstorfer Straße aus. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, quoll bereits dichter Qualm aus dem ersten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses.

Feuer in Harburg: Zwei Personen kamen ins Krankenhaus

Mehrere Bewohner wurden aus dem Gebäude geführt. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Anschließend kamen sie ins Krankenhaus. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist bislang unklar.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr hatte in der Wohnung Mobiliar Feuer gefangen. Einsatzkräfte warfen eine brennende Matratze aus dem Fenster – sie landete qualmend auf dem Gehweg.

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Auch, ob einer der Verletzten der Mieter der betroffenen Wohnung ist, wird noch ermittelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.