Feuer in Hamburger Seniorenheim – Bewohnerin und Pflegerin verletzt

In einem Zimmer eines Pflegeheims in Uhlenhorst brach am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags ein Brand aus. Eine Pflegerin und eine Bewohnerin wurden verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 9.15 Uhr zum Pflegeheim an der Heinrich-Hertz-Straße gerufen. In einem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen. Eine Pflegerin konnte den Brand noch vor Eintreffen der Rettungskräfte löschen.

Zwei Personen erleiden Rauchvergiftung

Die Pflegerin und eine Bewohnerin erlitten eine leichte Rauchvergiftung; die Angestellte wurde in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut. Dank des schnellen Handelns der Pflegerin blieb der Sachschaden gering.