mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Feuer in Pflegeheim in Uhlenhorst – Angestellte verhindert Schlimmeres

Die Pflegerin hatte den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Uhlenhorst

Feuer in Hamburger Seniorenheim – Bewohnerin und Pflegerin verletzt

In einem Zimmer eines Pflegeheims in Uhlenhorst brach am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags ein Brand aus. Eine Pflegerin und eine Bewohnerin wurden verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 9.15 Uhr zum Pflegeheim an der Heinrich-Hertz-Straße gerufen. In einem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen. Eine Pflegerin konnte den Brand noch vor Eintreffen der Rettungskräfte löschen.

Zwei Personen erleiden Rauchvergiftung

Die Pflegerin und eine Bewohnerin erlitten eine leichte Rauchvergiftung; die Angestellte wurde in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Bewohner wurden vom Rettungsdienst betreut. Dank des schnellen Handelns der Pflegerin blieb der Sachschaden gering.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test