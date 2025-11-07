Feuer in Pflegeheim: Großeinsatz und Evakuierung – Bewohner in Lebensgefahr

Großalarm in Billstedt: In einem Pflegeheim ist am Freitagabend ein Brand in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Ein Bewohner schwebt in Lebensgefahr.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer kurz nach 20 Uhr in einem Zimmer des Pflegeheims „Domicil“ an der Straße Oberschleems aus. Die erste Meldung ging über die automatische Brandmeldeanlage ein, gleichzeitig alarmierte das Pflegepersonal die Feuerwehr.

Billstedt: Zimmer in Pflegeheim brennt – Feuerwehr rettet Bewohner

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst rückte aus. Bereits auf der Anfahrt wurde das Alarmstichwort auf „Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz“ erhöht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus einem Fenster im dritten Stock. Zwei Trupps unter Atemschutz retteten zwei Patienten: „Eine Person konnte über die Drehleiter aus dem Brandzimmer gerettet werden, eine weitere über den Treppenraum“, sagte Feuerwehrsprecher Patrick Schrenk am Abend.

Eine Person erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, eine weitere wurde schwer verletzt. Acht weitere Bewohner wurden durch das Pflegepersonal aus dem Gebäude evakuiert und in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile wurde verhindert. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei übernahm im Anschluss die Ermittlungen zur Brandursache. Bereits am vergangenen Samstag musste die Feuerwehr wegen eines Stromausfalls zu dem Pflegeheim ausrücken. (mp)