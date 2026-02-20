Feuer in Hamburger Hochhaus – Mann flüchtet verletzt zum Nachbarn
Im siebten Stock eines Hochhauses in Horn ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand bereits löschen, ist aber weiter vor Ort. Ein etwa 70-Jähriger musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 17.30 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein: Flammen in der Wohnung eines Hochhauses in der Straße Kroogblöcke. Als die Feuerwehr eintraf, war die Wohnung leer, es brannten diverse Möbelstücke.
Der etwa 70-jährige Bewohner hatte sich nach Angaben eines Polizeisprechers bereits in eine Nachbarwohnung gerettet. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Etwa eine halbe Stunde später hatten die rund 25 Feuerwehrleute den Brand im Hochhaus gelöscht – aktuell werden noch die Rauchgase aus dem Gebäude geleitet. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Wahrscheinlich habe es sich um „Unachtsamkeit“ gehandelt. (abu)
