Feuer auf Hamburger Gewerbehof – Einsatz in der Nacht

Nächtlicher Einsatz in Hamburg: Auf einem Gewerbehof in Billbrook ist ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 2.40 Uhr alarmiert. Vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte starken Rauch im Kellerbereich einer Halle. Das Feuer erfasste demnach eine Fläche von rund 100 mal 10 Metern.

Das könnte Sie auch interessieren: Mindestens 70 Fälle von Vogelgrippe in Hamburg – so geht es den Alsterschwänen

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Was genau in Brand geraten war, blieb zunächst unklar. (dpa)