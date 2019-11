Feuer in Hamburger China-Restaurant: Nachbar löscht – Inhaber muss in Klinik

Hoheluft-Ost -

Feuer in der Löwenstraße: In einem China-Restaurant ist am frühen Donnerstagabend Fett in Brand geraten. Die Feuerwehr gab Großalarm – der Besitzer kam ins Krankenhaus.



Dunkle Rauchschwaden zogen gegen 17.30 Uhr aus dem bekannten und beliebten Chinalokal „Lotusblüte“. Ein aufmerksamer Nachbar wählte sofort den Notruf der Feuerwehr und meldete den Brand. Er berichtete, dass sich der Besitzer noch im Laden aufhalten würde. Sofort rückten zwei Löschzüge, ein Rettungswagen und der Notarzt aus. Rund 25 Retter waren im Einsatz.

Nachbar versucht zu löschen

Der Nachbar hatte zunächst selbst Löschversuche mit einem Pulverlöscher unternommen, musste sich aber zusammen mit dem Besitzer wegen der starken Verqualmung zurückziehen. Feuerwehrmänner mit schwerem Atemschutz drangen in das Lokal vor und löschten den Brand. Eine aufwendige Arbeit, denn die Lüftungsanlage musste teilweise demontiert werden.



Ein Mann im Krankenhaus

Der Besitzer erlitt eine Rauchvergiftung. Nachdem er vom Notarzt versorgt wurde, kam er in eine Klinik.



Es war nicht der erste Brand in dem Restaurant. Bereits 2009 zerstörte ein verheerender Brand die Inneneinrichtung. Wie schon damals ermittelt auch nun wieder die Polizei die Brandursache.