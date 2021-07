Feuer in Hamburg: Schon wieder Brandstiftung: Führt die Polizei hier den Täter ab?

Lemsahl-Mellingstedt –

Hat die Brandserie jetzt endlich ein Ende? In der Nacht zu Mittwoch schlugen wieder Flammen aus einen Gebäude auf dem Gelände des Golfplatzes Treudelberg. Ein Pferdestall brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Polizei konnte jetzt einen Tatverdächtigen festnehmen.

In den vergangenen Wochen hatte es auf dem Golfplatz bereits mehrfach gebrannt. Die Ermittler gingen stets von Brandstiftung aus. Jetzt konnte zum ersten Mal eine verdächtige Person in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen werden.

Gegen kurz vor ein Uhr in der Nacht zu Mittwoch konnten Zivilfahnder den möglichen Brandstifter stellen. Der 33-Jährige wurde bei der Flucht in Richtung Wald beobachtet und von den Polizisten vorläufig festgenommen, so der Lagedienst der Polizei.

Hamburg: Brandserie auf Golfclub hat möglicherweise ein Ende

Die Polizisten stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Das Motiv der mehrfachen Brandstiftungen auf dem Gelände des Golfclubs Treudelberg ist noch nicht bekannt.

Beim nächtlichen Brand wurden die Stallungen des Gut Treudelberg an der Lemsahler Straße komplett zerstört. Der Verdacht auch hier: Brandstiftung. Der Stall brannte komplett aus. Zum Glück befanden sich weder Menschen noch Tiere im Gebäude. Erst vor einer Woche wurde eine Schutzhütte auf dem Golf-Gelände angesteckt. (sr)